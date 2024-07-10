ذي قار: مشاريع المجاري شملت 90 بالمئة من مدينة الناصرية

2024-07-10 15:06:02 - المصدر: واع

ذي قار – واع – زهراء صباح

أوضحت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، سبب عدم دخول خطة عامي 2023 و2024 حيز التنفيذ، فيما أشارت إلى شمول 90 بالمئة من مناطق مدينة الناصرية بمشاريع المجاري.

وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، سلامة السرهيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة عامي 2023 و2024 لم تدخل حيز التنفيذ، بسبب الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الحكومة المحلية بالوقت الحالي، والتي سترى النور خلال الأيام المقبلة"، مؤكداً أن "الخطة ستشمل جميع مناطق المحافظة بمشاريع المجاري، وتم تخصيص أمول للأقضية والنواحي".

وأشار إلى، أن "مشاريع المجاري في الناصرية شملت ما يقارب 90 بالمئة من المدينة، حيث دخلت إلى مناطق الزراعي وبعض التجاوزات، مما يعني أن مناطق الطابو خُدمت بشكل نهائي".