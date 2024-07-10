4 قرارات جديدة من المركزي العراقي بشأن المصارف الحكومية

2024-07-10 15:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف البنك المركزي العراقي، عن خطة جديدة بخصوص المصارف الحكومية بينها الرافدين والرشيد. وبحسب وثيقة صادرة من المركزي العراقي وتلقتها الاقتصاد نيوز، فإن الاجتماعات التي جرت مع رئيس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بشأن قرار مجلس الوزراء المنعقد في 21 2024 والفكرة المطروحة بتحويل المصرف الصناعي الى شركة مساهمة عامة بمساهمة مستثمرين محليين وخارجيين، وأن تكون المرحلة الثانية ضم المصرف الزراعي التعاوني، نوضح لكم ادناه الخطة الجديدة بخصوص المصرف والمصارف الحكومة الأخرى 1ـ تجري هيكلة مصرف الرافدين بشطره الى مصرفين القديم الحسابات الحكومية، والجديد بصفة مصرف تجاري شركة مساهمة عامة. 2ـ بعد ذلك يتم دمج مصرف الرشيد بمصرف الرافدين الجديد. 3ـ يتحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة عامة، وبعدها يجري الاستحواذ على المصرف الزراعي التعاوني. 4ـ في مرحلة لاحقة يتم دمج المصرف العقاري بصندوق الإسكان.