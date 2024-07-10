ما علاقة الكمارك بارتفاع أسعار الصرف في العراق؟

2024-07-10 15:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد الخبير الاقتصادي احمد الهذال، اليوم الأربعاء، علاقة ارتفاع أسعار صرف الدولار بملف الكمارك، فيما أكد أهمية ضبط الحدود الشمالية والجنوبية. وقال الهذال، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن مشكلة ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق هي الكمارك، مؤكداً أهمية ضبط الحدود الشمالية والجنوبية. وأشار الى ضرورة ضبط الفواتير الوهمية وتسهيل مهمة صغار التجار، واشراك البنك المركزي بتدقيق الفواتير من الحدود، مستدركا بالقول: لا علاقة للدفع الالكتروني واجبار الناس عليه وعلى التعامل بالدينار بصعود الدولار. وبين الخبير الاقتصادي، أن الدفع الالكتروني اصبح أداة تسهل عملية الحوالات العكسية والحوالات السوداء، مبيناً أن مايحدث من قرارات متسرعة بسبب الهروب من الواقع. وأكد الهذال، أن الدولار الداخلي يهرب بـسيارات الحمل.