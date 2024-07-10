خفايا التعداد التجريبي في العراق.. 71 بالمئة يملكون منازل "ملك"

2024-07-10 15:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

فصلت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، خفايا التعداد التجريبي للسكان، فيما اشارت الى أن 71 من العراقيين السكانيين في 18 منطقة يمتلكون سكنا خاصا بهم ملك. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن التعداد السكني التجريبي في العراق، اجري في 86 منطقة، منها 45 قرية بالريف، و41 محلة في 18 محافظة. وأضاف، أن الهدف من التعداد التجريبي لم يكن الخروج بارقام أو مؤشرات بقدر ما هو فرصة للفحص واختبار الفعاليات العامة للتعداد السكاني. وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، ان التعداد شمل 45 الف و500 اسرة، وافرز نتائج مهمة، منها 71 يملكون منازل خاصة بهم سكن ملك، و17 يسكنون في منازل مؤجرة، والبقية بالعشوائيات. وتابع حديثه: اما متوسط اعداد الأسرة في العراق فقد بلغ 6 ويرتفع بالجنوب الى 7، اما في السليمانية ينخفض الى 4 افراد بالاسرة الواحدة. واشار الى، ان التعداد التجريبي لا يمثل نسبة كبيرة من واقع الحال العراقي، باعتبار أن 18 منطقة لا تشكل سوى 1 بالمئة من مجموع السكان.