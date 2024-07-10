2024-07-10 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي، يوم الأربعاء، أن بلادها قدمت مساعدات بمبالغ مالية تجاوزات 3 مليارات دولار للنازحين واللاجئين، معبرة عن رفضها لإجبار النازحين بالمخيمات او اعادتهم قسرا الى ديارهم.

وقالت رومانوسكي في كلمة لها خلال مراسم إعلان المبادئ التوجيهية لتنظيم شؤون اللاجئين في إقليم كوردستان، إنه "بعد أحداث الحرب ضد تنظيم داعش في العام 2014 قدمنا أكثر من 3.6 مليارات مساعدات قدمنا مساعدات الى النازحين واللاجئين".

وأضاف "نحن عملنا مع حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية والمنظمات الدولية، والمجتمع الدولي على ايصال المساعدات الى النازحين العراقيين واعادتهم الى ديارهم".

ودعت السفيرة الامريكية، الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان الى العمل على اعادة النازحين الى ديارهم "بكل تقدير واحترام"، مردفة بالقول: لا ينبغي الضغط عليهم للبقاء في مخيمات النزوح، ولا ينبغي أيضا الضغط عليهم للعودة القسرية إلى أماكن سكناهم".