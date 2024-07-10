وفاة رجلين مجهولي الهوية وسط بغداد بسبب "ارتفاع الحرارة"

2024-07-10 15:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة رجلين مجهولي الهوية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مقابل فندق بلوم ضمن منطقة العرصات في الكرادة ونقلتها الى الطب العدلي، كما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

واشار الى "رفع جثة مجهولة الهوية تعود لمتسول بالقرب من مركز شرطة باب الشيخ في منطقة النهضة، وفتح تحقيق بالحادث".

ووفقاً للمصدر فأنه "حسب المعلومات الأولية أن الرجلين قضيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة".