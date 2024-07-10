مطار بغداد يضرب توجيهات السوداني عرض الحائط ويعيق دخول حاملي باجات المنطقة الخضراء

2024-07-10 16:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، عن تجاهل إدارة مطار بغداد الدولي توجيهات حكومية سابقة حول تسهيل دخول حاملي باجات المنطقة الخضراء الى المطار.

وأوضحت المصادر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن إدارة مطار بغداد الدولي خالفت تعليمات سابقة أصدرها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشان دخول حاملي باجات المنطقة الخضراء الى مطار بغداد بعيدا عن الروتين المعروف في بعض مؤسسات الدولة "، لافتة " الى ان "المدير الجديد لمطار بغداد الدولي الذي عين مؤخرا، خالف توجيهات رئيس الوزراء في موقف (مزاجي) بالتعامل مع هذه القرارات الإصلاحية التي تبنتها حكومة السوداني من خلال إعاقة حاملي تلك الباجات".

وأضافت، إن "ما يحصل من كسر للقرارات الحكومية يعد تهاونا وتجاوزا على جميع الصلاحيات الصادرة من الجهات العليا"، مشيرة الى ان "الغرض الأساس من تلك المماطلات والتسويف للقرارات هو اجبار حاملي الباجات للتوجه الى بعض الشركات الخاصة لتحقيق مكاسب ضيقة لها"، منوهة الى ان "هنالك انتقائية في التعامل حيث يسمح للبعض منهم بإدخال ما يرغبون ويتم تطبيق القانون على الاخرين".

كما دعت تلك المصادر، رئيس مجلس الوزراء الى "التدخل والتحقيق في تجاوز القرارات ومحاسبة المسؤولين عن هكذا تصرفات فردية وارتجالية لا منفعة منها الا خدمة جهات معروفة".

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في وقت سابق، افتتاح المرحلة الأولى من الطريق المؤدي إلى المطار، التي تشمل دخول سيارات المسافرين الذين يحملون تذاكر سفر، بينما المرحلة الثانية التي لم يُحدد متى يتم الإعلان عنها شملت دخول السيارات التي يروم أصحابها استقبال المسافرين.