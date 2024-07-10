بعد موعد السوداني.. الكشف عن تفاصيل جلسة مجلس كركوك ليوم غد الخميس- عاجل

2024-07-10 16:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، تفاصيل جلسة مجلس محافظة كركوك ليوم غد الخميس.

وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جلسة مجلس محافظة كركوك ليوم غد هي خطوة نحو الإمام وتقدم جيد، ولكن حتى الآن لا توجد أي اتفاقات بشأن تسمية المحافظ الجديد".

وأضاف أن "راكان الجبوري أدى اليمين القانونية وسيصبح رئيسا للسن في مجلس المحافظة الجديد، مشيرا الى ان كل طرف مازال متمسكًا بموقفه ولا يوجد تقدم حتى الآن، بشأن تسمية المحافظ الجديد ورئيس المجلس".

وحدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يوم غدا الخميس موعدا لعقد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك، وذلك لأول مرة منذ عام 2005.

وقال السوداني في بيان "بعدما نجحت الحكومة الاتحادية في تنظيم الانتخابات المحلية للمحافظات، ومنها محافظة كركوك التي لم تجرِ فيها هذه الانتخابات منذ 2005، جرت برعايتنا، ولأكثر من جولة، حوارات سياسية بين القوى الفائزة بمقاعد مجلس المحافظة، وأخرى عبر لجنة شُكلت لهذا الغرض".

وأضاف "قد أسفرت الحوارات عن الاتفاق على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك ليضمّ القوى الفائزة، كما أسفرت عن ورقة للاتفاق السياسي تضمنت المبادئ الأساسية، ومحوراً سياسياً وآخرَ إدارياً، فضلاً عن الثقافي والاقتصادي".

وتابع السوداني "في سياق تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة الحوارية الأخيرة، فإننا ندعو الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 11 تموز/يوليو 2024، في تمام الساعة الواحدة ظهرا في بناية مجلس المحافظة".

وحثّ رئيس الوزراء القوى السياسية المعنية على "التعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية، واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة".