ضبط 8 متهمين مع عجلاتهم في منفذ المنذرية بديالى

2024-07-10 16:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء 10 تموز 2024، إحباطها مُحاولة إدخال بضائع لا تحتوي على شهادةٍ صحيَّةٍ، وضبط 8 مُتَّهمين مع عجلاتهم في منفذ المنذريَّة الحدوديّ بمحافظة ديالى. وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان، تلقته الاقتصاد نيوز، إلى أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى منفذ المنذريَّة الحدوديّ، تمكَّن من ضبط 8 مُتَّهمين مع عجلاتهم أثناء مُحاولتهم إدخال 8 عجلاتٍ مُحمَّلةٍ ببضائع تركيَّةٍ وأوكرانيَّةٍ، مُبيّـناً أنَّ البضائع لا تحتوي على شهادةٍ صحيَّةٍ ولم يتم ذكر بلد منشأ، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى في التصاريح الكمركيَّة للعجلات المُحمَّلة بالدجاج المُجمَّد. وأضاف، إنَّ فريق مكتب تحقيق ديالى انتقل إلى مركز شرطة كمرك الُمنذريَّة؛ لمتابعة المضبوطات المُرسلة من مُديريَّة المنفذ، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر عرض المضبوطات على شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ديالى، كما قرَّر تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لمنفذ الكمرك ومُديريَّة منفذ المُنذريَّة، مشيراً إلى وجود قضيَّةٍ جزائيَّةٍ منظورةٍ أمام قاضي محكمة تحقيق خانقين وفق أحكام المادة 240 من قانون العقوبات.