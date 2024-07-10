2024-07-10 16:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت تقارير رياضية مختصة، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، عن أزمة مالية يعاني منها الاتحاد العراقي لكرة القدم، أثرت على واقع اللاعبين والمنتخبات بمختلف فئاتها العمرية، نتيجة مصاريف المنتخبات ومشاركاتها الخارجية هذا الموسم.





ونقل موقع winwin الرياضي المختص عن مصادر لم يسمّها، ان "ميزانية الاتحاد العراقي تعاني من ضائقة مالية كبيرة، إذ وصلت ديون اتحاد الكرة إلى أكثر من 4 مليارات ما بين تذاكر سفر منتخبات وحجوزات فنادق ومصروفات، وذلك بسبب مشاركة المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المزدوجة وأيضًا استضافة البطولات في العراق بالعامين الأخيرين وعلى وجه التحديد بطولتي غرب آسيا للشباب والمنتخبات الأولمبية".





وأضافت المصادر، ان "الأزمة المالية ألقت بظلالها على المنتخبات العراقية بشكل عام، حيث إن منتخب الشباب ذهب للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، ولم يتم صرف أي مبالغ مالية له والمدربون عبروا عن استيائهم الشديد، بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين لتدبر أمورهم هناك، وهذا الأمر أثر أيضًا على وضعهم النفسي في البطولة لكنهم حاولوا إخفاء الأمر بشتى الطرق".





وأكدت المصادر ان "حال المنتخب الأولمبي العراقي لم يكن أفضل من حال منتخب الشباب، خصوصًا أنهم توجهوا إلى فرنسا دون تكريمهم من الاتحاد العراقي بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بالتأهل لأولمبياد باريس، خصوصاً أن الاتحاد العراقي كان قد وعدهم بمكافآت مالية؛ لكنه إلى الآن لم يصرف أي مبلغ وهذا الأمر أثار استياء وفد المنتخب الأولمبي".











