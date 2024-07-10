مكالمة إبراهيموفيتش تقرب نجم إسبانيا من ميلان

2024-07-10 16:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يقترب ميلان الإيطالي، من إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم جديد، لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024) أن زلاتان إبراهيموفيتش مستشار ميلان، يلعب دورا حاسما في اقتراب الإسباني ألفارو موراتا من الانضمام للروسونيري.

وأضافت أن "زلاتان تواصل مع مهاجم أتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالقدوم إلى ميلان"، لافتة إلى أن "المكالمة سارت بشكل جيد".

ونوهت الصحيفة أن "هناك بعض التفاصيل المالية التي تحتاج لاتفاق، حيث عرض ميلان على قائد منتخب إسبانيا، عقدا لمدة 3 سنوات بقيمة راتب 4 ملايين يورو صافية بالموسم الواحد، بالإضافة للمكافآت".

بينما يطلب ألفارو عقدا مدته 4 سنوات، براتب أعلى يبلغ حوالي 5 ملايين يورو.

وختمت بأن الفارق الحالي بين العرض والطلب فيما يتعلق بالراتب، لن يفسد الصفقة.

ووجه ميلان أنظاره لموراتا، بعد رحيله مهاجمه الأساسي أوليفيه جيرو، بنهاية الموسم المنتهي.

المصدر: وكالات