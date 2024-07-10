الإعلام الحكومي: مراحل إنجاز ملعب الناصرية الدولي شارفت على الانتهاء

2024-07-10 16:24:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع ملعب الناصرية الدولي، فيما أشار الى ان مراحل إنجازه شارفت على الانتهاء.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملعب الناصرية الدولي واحد من أهم مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، وهو عبارة عن تحفة معمارية وفنية وهندسية"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز شارفت على الانتهاء وبقيت فقط المراحل الأخيرة لتحديد يوم الافتتاح وهو أول ملعب ينجز في العراق قبل الوقت المحدد وبدون توقفات أو تلكوء لمدة سنتين".

وأضاف مجيد، أن "سعة الملعب 20 ألف متفرج يرتكز على 132 عموداً، وزن كل عمود 60 طناً"، مشيرا إلى أن "التصميم الخارجي لشكل الملعب على شكل حرف سومري إضافة إلى تزيين الجدران الداخلية بالنقشات السومرية".

وتابع أن "الملعب يحتوي على منظومات متكاملة للتبريد والتدفئة والصوتيات والإنارة المتكاملة وأيضا نظام لحماية الحرائق ،حيث جهزت جميع محتويات الملعب من ست شركات إيطالية".

ولفت إلى أن "أرضية الملعب هي من نفس منشأ العشب الخاص بالملاعب العالمية السانتياكو والسانسيرو ‏ويحتوي أيضا على مقصورتين، واحدة vvip والأخرى vip ومقصورة خاصة للإعلاميين إضافة إلى بوابات إلكترونية لدخول المتفرجين وهي أول مرة تستخدم في العراق وكذلك كل محتويات الملعب مجموعها 536 فقرة".