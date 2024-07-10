العبادي في ذكرى تحرير الموصل: من راهن على مشاريع الإرهاب والتقسيم خسر

2024-07-10 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن الرهان على العنف الدموي والإرهاب المتوحش والمؤامرات المدعومة، رهان فاشل قبال وطنية العراقيين.وقال العبادي في تدوينة له على منصة "X"- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في مثل هذا اليوم (10 تموز 2017)، أعلنا تحرير مدينة الموصل من الاغتصاب الداعشي، وطوينا تلك الصفحة السوداء التي لطّخت سجل العراق".وأضاف، أنه "في مثل هذا اليوم، رفعنا علم العراق عالياً، وأسقطنا مشاريع الظلام والهمجية والتمييز، وأثبتنا أنّ الرهان على العنف الدموي والإرهاب المتوحش والمؤامرات المدعومة، رهان فاشل قبال وطنية العراقيين النبيلة وإرادتهم الرفيعة".وتابع، أن "في هذا اليوم، أبارك للعراقيين ذكرى نصرهم المبين، وأترحم على أرواح الشهداء الأبرار، وأجدد اللعن والخزي الأبدي لداعش ومَن سانده ودعمه ومَن اتخذه حصان طروادة من القوى الطامعة بالعراق".وقال: "تُكتشَف الشعوب بالمِحن قبل أن تُعرف بالرخاء، ومَن راهن على مشاريع العنف والإرهاب والتقسيم والفوضى خَسِر وسيخسر الرهان، بالأمس واليوم وغداً".