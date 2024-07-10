2024-07-10 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، تأكيده أن الإقليم سيبقى ملاذا آمنا لكل من يلجؤون له هرباً من الظلم والإرهاب.

وقال بارزاني، في كلمه له خلال مراسم إعلان المبادئ التوجيهية لتنظيم شؤون اللاجئين في إقليم كوردستان: "منذ سنوات عدة وإقليم كوردستان يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين من دول الجوار والنازحين من دون أي تمييز"، لافتاً إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تدعم العودة الطوعية لجميع النازحين واللاجئين وتطبيع الاوضاع في مناطقهم".

وأضاف أن "في هذه المرحلة كنا نواجه وضعا صعبا وأزمة اقتصادية، لكن رغم ذلك حملت حكومة الإقليم مسؤول إدارة عشرات المخيمات والنسبة الأكبر من الثقل ألقي على عاتق كوردستان".

وأشار بارزاني، إلى أن "إقليم كوردستان اليوم يأوي مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين الذي لجأوا إلى الإقليم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار في بلدانهم".

وتابع: "حاولنا على قدر إمكانياتنا المادية، توفير الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين مثل المدارس والتأمين الصحي ومستلزمات الحياة ونتمنى من الحكومة الاتحادية أن تكون مساعدة أكثر لخدمة اللاجئين والنازحين".