اربيل تناقش آليات تطوير الثروة الحيوانية في مؤتمر علمي دولي (صور)

2024-07-10 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مؤتمر علمي دولي حول الثروة الحيوانية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المؤتمر هو بنسخته الرابعة تحت شعار ( راحة الحيوان و تغذيته لتوفير بيئة آمنة للتربية).

وقال مصعب نعمت ( طبيب بيطري) لوكالة شفق نيوز ان " المؤتمر يناقش بشكل أساسي المشاكل التي تواجه الثروة الحيوانية في العراق و آلية تطوير الدواجن و رفع المستوى الصحي للحيوانات ما يعود بالفائدة على مجال الثروة الحيوانية في البلاد ".

من جانبه قال عبدالباسط محمد ( مشارك في المؤتمر ) لوكالة شفق نيوز ان "قطاع الثروة الحيوانية يواجه الكثير من المشاكل في العراق وهذا ما يؤثر على تدني جودة اللحوم في الأسواق مثلا، وعدة مشاكل اخرى حيث عرض المؤتمر حلولا لهذه المشكلة من خلال اعتماد العلف المصنوع من المواد العشبية بدلا من تلك المصنوعة من مواد كيميائية اضافة الى مناقشة مشكلة الاستيراد من الخارج الذي يضعف السوق المحلية ويفشل المشاريع الداخلية، وهذه جزء من اهمية المؤتمر الذي سلط الضوء مع الجهات المعنية والعاملين في هذا المجال على هذه المشاكل ".