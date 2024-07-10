السليمانية تغلق جميع مخيمات النازحين

2024-07-10 16:36:08 - المصدر: قناة الثامنة

أغلقت محافظة السليمانية في إقليم كوردستان جميع مخيمات النازحين، بعد أن غادرت آخر مجموعة من العائلات العراقية النازحة مخيم آشتي في المحافظة، لتعود إلى مناطق سكناها الأصلية. غادرت آخرُ مجموعة من العائلات العراقية النازحة في مخيم آشتي بمحافظة السليمانية، لتَشُدَّ رِحالَها إلى الديار بعد سنوات أمضتها بعيدا عنها. ستون عائلة نازحة عادت إلى مناطقها الإصلية في محافظتي صلاح الدين ونينوى..... هم الذين فروا من العنف وتوجّسوا من العودة إلى ديارهم حتى بعد استعادةِ قوات الأمن العراقية مناطقَهم من تنظيم داعش. وقال كريم شايع النازح في المخيم اثناء عودته الى دياره انهم بقوا نازحين منذ عشر سنوات، بعد ماعاناتهم وتخريب بيوتهم