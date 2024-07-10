2024-07-10 16:36:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن خطة جديدة بخصوص إعادة هيكلة ودمج المصارف الحكومية بينها الرافدين والرشيد. وبحسب وثيقة صادرة من المركزي العراقي تابعتها منصة “إيشان”، فإن “الاجتماعات التي جرت مع رئيس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بشأن قرار مجلس الوزراء المنعقد في 2/1/ 2024 والفكرة المطروحة بتحويل المصرف الصناعي الى […]

ظهرت المقالة البنك المركزي يتخذ خطوات بإعادة هيكلة ودمج مصارفه الحكومية بينها الرافدين والرشيد أولاً على ايشان.