التجارة: توسيع حصة تسويق حنطة الإقليم الى ضعف العام الماضي

2024-07-10 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، (10 تموز 2024)، عن توسيع تسويق محصول الحنطة من إقليم كردستان الى الضعف، مقارنة بالعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لـ "بغداد اليوم"، إن "موسم التسويق على أشده في محافظات اقليم كردستان، بالإضافة إلى محافظة نينوى وكركوك ومراكز التسويق تستلم أعلى كمية".

وأضاف، أن "حصة الإقليم في العام الحالي تم توسيعها عن حصة العام السابق بعد ان كانت 350 الف طن".

ولفت حنون الى، أن "الحكومة الاتحادية منحت 700 ألف طن حصة الاقليم للعام الحالي، والان كل مراكز اقليم كردستان تستلم حصصاً كبيرة من الحنطة المحلية الذي أدى الى الاكتفاء الذاتي".

وكان مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر الكرعاوي، أعلن في وقت سابق اليوم، ان العراق يمر بـ"أفضل" موسم تسويق للحنطة في عام 2024 بتاريخه.

وقال الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "حسب التوقعات فان الكميات التي سوف تستلم خلال موسم تسويق الحنطة لعام 2024 ستصل الى ما يقارب ستة ملايين ونصف المليون طن، وهذه الكمية سوف تسد حاجة العراق لما يقارب سنة إضافة الى ثلاثة اشهر خزين استراتيجي، وهناك إمكانية لبقاء ما يقارب مليون ونصف طن زيادة على كمية الحاجة وكذلك الخزين الستراتيجي".