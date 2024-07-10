الصحة توضح ميزات السلة الدوائية وتحدد موعد إطلاق مرحلتها الثانية

2024-07-10 17:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة، الأربعاء، موعد إطلاق المرحلة الثانية لمشروع السلة الدوائية، وفيما أشارت إلى أن السلة ستقدم أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية والأمراض المستعصية، بينت أن التوزيع سيكون بحسب حاجة المريض. وقالت مدير عام دائرة العيادات الشعبية فاتن محمد جار الله، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه سيتم اطلاق مشروع السلة الدوائية في مرحلتها الثانية قريباً ،مبينة ان المرحلة الاولى اطلقت قبل ستة أشهر من خلال التجهيز الكامل لأجهزة الأمراض المزمنة. وأضافت، أن المرحلة الثانية ستقدم أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية والأمراض المستعصية ضمن السلة الدوائية والتوزيع سيكون بحسب حاجة المريض ان كانت أمراضا مزمنة او سرطانية. وحول فتح العيادات وتأهيلها، أكدت جار الله، أنهتم مؤخراً افتتاح عيادة إسماعيل ناجي بعد إعادة تأهيلها وهي كانت اول عيادة تفتتح في العراق عام 1970 وهذه المرة الاولى التي يتم إعادة تأهيلها بشكل كامل لتقدم خدماتها بشكل يليق بالمواطن ورؤية الوزارة.