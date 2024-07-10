احتجاجات في دهوك بسبب القصف التركي واشتباكات العماليين

2024-07-10 17:19:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أغلق أهالي قرية كوهرزي، يوم الأربعاء، الطريق العام بين قضاء العمادية وناحية ديرلوك في محافظة دهوك، احتجاجا على سقوط إحدى قذائف المدفعية التركية على قريتهم، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع أي إصابات بشرية.

وأفاد أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، بأن "قرار إغلاق الطريق العام جاء ردا على القصف المدفعي المتكرر الذي تتعرض له قريتهم وقرى أخرى في المنطقة نتيجة النزاع المسلح بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني".

وناشد المتظاهرون، عبر الوكالة، الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذا القصف على مناطق سكنهم.

ويشهد قضاء العمادية قصفاً عشوائياً مستمراً من قبل المدفعية التركية ومسلحي حزب العمال الكوردستاني مما يثير حالة من الهلع والخوف بين السكان المدنيين في القرى المتضررة.

ويعود هذا التصعيد الى توسيع الجيش التركي عملياته العسكرية في المنطقة منذ حوالي أسبوعين بزعم محاربة عناصر حزب العمال الكوردستاني التي تنشط في المنطقة منذ عقود.