2024-07-10 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن اتفاق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مع مستشار رئيس الوزراء عدنان السراج ومستشار رئيس وزراء إقليم كردستان كرزان كريم، الأربعاء، على تشكيل لجنة عليا تُعزز واقع تدريس اللغة العربية في الإقليم.وذكر المكتب الإعلامي في وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "سعياً لتوطيد العلاقات التربوية وفتح نوافذ التطلعات لعام دراسي استثنائي، حدد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري عدداً من المحاور البنّاءة لتطوير العملية التعليمية وذلك خلال اجتماع مشترك في مبنى الوزارة، ضم مستشار رئيس الوزراء الاتحادي عدنان السراج ومستشار رئيس وزراء الإقليم كرزان كريم، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي والوكيل العلمي مهدي العوادي ومدير عام المناهج رياض العمري".وأضاف البيان، أن "اللقاء تمخض عنه اتفاق المجتمعين على تشكيل لجنة عليا تُعزز واقع تدريس اللغة العربية في الإقليم وتدريب الملاكات التعليمية في هذا الجانب، وإقامة مخيم كشفي في أربيل يحتضن الفرق المشاركة من عموم محافظات العراق، إضافة إلى تفعيل اللجان المختصة بالتعليم الأخضر لغرس مبادئ الحفاظ على البيئة وترسيخها لدى الطلبة تعزيزاً للتنمية الخضراء المستدامة".وتابع البيان: "أُختُتِمَ الاجتماع بالموافقة على المقترحات والآراء المطروحة دعماً للمنظومة التربوية وحرصاً من الجميع للارتقاء بواقع التعليم في البلاد".