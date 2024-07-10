ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابي

2024-07-10 18:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن موعد تقديم نجمه الفرنسي الجديد كيليان مبابي، والذي انضم للفريق هذا الصيف.وتعاقد ريال مدريد مع مبابي، في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.وأصدر الملكي بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "يعلن نادي ريال مدريد أنه سيتم تقديم لاعبنا كيليان مبابي في ملعب سانتياجو برنابيو، يوم الثلاثاء المقبل، 16 تموز، الساعة 12:00 ظهراً".وأضاف، "في وقت سابق لحفل التقديم، سيرحب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بكيليان مبابي في سيوداد ريال مدريد لحضور حفل التوقيع الذي سيربط لاعبنا الجديد بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة".وختم: "بعد العرض، سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في سانتياجو برنابيو".وكان مبابي قد ودع بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" رفقة منتخب بلاده، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام منتخب إسبانيا، بهدفين لهدف.