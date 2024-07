2024-07-10 18:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، عن تشكيل فريق عمل متخصص لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية بمدينة الناصرية خلال شهر محرم الحرام. واكد العمري لال برنامج “الناصرية بودكاست” الذي يبث عبر اثير اذاعة وتلفزيون الناصرية ان هذا الفريق يهدف إلى ضمان استقرار الأسعار...

