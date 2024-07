الناصرية بودكاست: كهرباء ووقود وماء.. ذي قار تستعد لعاشوراء بخطة خدمية غير مسبوقة

2024-07-10 18:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري ان الحكومة المحلية في ذي قار نفذت خطة أمنية وخدمية مكثفة خلال شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء. وقال العمري خلال برنامج “الناصرية بودكاست” الذي يبث عبر اثير اذاعة وتلفزيون الناصرية المحلي ان الخطة الأمنية شملت نشر مفارز ودوريات وطوقا...

