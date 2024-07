الناصرية تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم

2024-07-10 18:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:سجلت مدينة الناصرية العراقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثاني أعلى درجة حرارة في العالم، حيث بلغت 49.9 درجة مئوية، وذلك وفقًا لمحطة بلاسيرفيلي الأمريكية المعنية بالأنواء الجوية. وتصدرت مدينة عبادان الإيرانية القائمة بدرجة حرارة بلغت 50.1 درجة مئوية، فيما جاءت مدن عراقية أخرى في المراتب التالية، مما...

