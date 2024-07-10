مجلس وزراء كردستان يؤكد على أهمية تطوير التنسيق مع المؤسسات الاتحادية بشأن المنافذ الحدودية

2024-07-10 18:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله. وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، عرض وزير الداخلية ريبر أحمد، نتائج الاجتماعات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول المنافذ الحدودية، التي عقدت في بغداد بتاريخ الأول من تموز الحالي. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما يتماشى مع أحكام الدستور. وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه للجنة التفاوض التابعة لحكومة إقليم كردستان، ووجهها بمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور والقوانين النافذة. كما وجه المجلس لجنة قانونية متخصصة للاتفاق على صياغة آلية للتنسيق مع المؤسسات الاتحادية، لحين تعديل القانون الخاص بهيئة المنافذ الحدودية. وفي الفقرة الثانية، ناقش مجلس الوزراء قضية رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل عام، ورواتب البيشمركة والقوات الأمنية بشكل خاص. وأعرب المجلس عن أسفه لعدم صرف وزارة المالية الاتحادية لرواتب شهري أيار وحزيران لقوات البيشمركة حتى الآن، على الرغم من رفع قائمة رواتبهم إلى الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية للإقليم والحكومة الاتحادية للتدقيق والمتابعة. وفي هذا السياق، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً مفصلاً.