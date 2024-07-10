محافظ بغداد: نعمل على توفير جميع الإمكانات لتحسين وحماية بيئة العاصمة

2024-07-10 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الموسع الأول لمجلس حماية وتحسين البيئة، فيما أكد العمل على توفير جميع الإمكانات لتحسين وحماية بيئة العاصمة.وقال بيان للمحافظة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي ترأس الاجتماع الموسع الأول لمجلس حماية وتحسين البيئة".وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد حضور وكيل وزير البيئة اكتفاء الحسناوي ورئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد ورئيس هيئة استثمار بغداد والكادر المتقدم في محافظة بغداد ومديري مديريات التربية والصحة وممثلين عن وزارات النفط والداخلية والموارد المائية والصناعة والزراعة والتعليم العالي وهيئة الكمارك".وأشار إلى، أن "الاجتماع شهد مناقشة محاور عدة أبرزها تلوث مجمع بسماية السكني ومعمل طابوق النهروان وتلوث نهر دجلة، كما تم بحث ظاهرة الجزر العشوائي والحزام الأخضر والعمل على إيقاف حرق النفايات حول الأحياء السكنية والتجاوز على المساحات الخضراء".وأكد العلوي- بحسب البيان- أن "المحافظة تعمل على توفير جميع الإمكانات التي تحتاجها الدوائر البلدية من أجل تقديم أفضل الخدمات لاسيما في مجال تحسين وحماية بيئة العاصمة الحبيية بغداد".من جهتها، أعربت الحسناوي عن "شكرها لمحافظ بغداد على اهتمامه في جانب حماية وتحسين بيئة العاصمة بغداد".