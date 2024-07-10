الأسدي: رئيس الوزراء وافق على شمول وجبة من ذوي الإعاقة ومرضى السكري بالرعاية

2024-07-10 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على شمول وجبة من ذوي الإعاقة ومرضى السكري بالرعاية، فيما أشار إلى التحرك لشمول أعداد جديدة من العوائل التي تنتظر الشمول بالحماية الاجتماعية.وقالت وزارة العمل في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي استقبل وفدا من ممثلي متظاهري محافظة ذي قار"، مبينة، أنه "ناقش خلال اللقاء معاناة الأهالي في ذي قار وباقي المحافظات الأخرى بخصوص الخدمات الأساسية وإمكانية شمول أعداد أخرى من الأسر الفقيرة براتب الحماية الاجتماعية".وأكد الأسدي، "استحصال استثناء ودعم من رئيس مجلس الوزراء لشمول وجبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ومرضى السكري بالحماية الاجتماعية"، لافتا إلى، "أننا سنبذل جهدنا في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة على التواصل المستمر مع وزارة المالية ومجلس النواب وبدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء لتوفير التخصيصات المالية اللازمة للبدء بشمول أعداد جديدة من العوائل التي تنتظر الشمول بالحماية الاجتماعية".