مجلس محافظة بغداد: غدا الخميس إطلاق استمارة تقييم عمل مديري الدوائر الخدمية

2024-07-10 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيحدد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، موعد إطلاق استمارة لتقييم عمل مديري الدوائر الخدمية، فيما أكد أن هناك إصراراً حكومياً على تنفيذ المشاريع الخدمية وتسريع الإنجاز.وقال عضو مجلس محافظة بغداد قاسم الدبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك إصرارا حكوميا واضحا على إنجاز المشاريع الخدمية كافة في العاصمة وتسريع نسب الإنجاز"، مبينا، أن "العمل في المشاريع المنفذة يسير بوتيرة عالية جدا، وهنالك متابعة دقيقة من الحكومة للمشاريع".وأضاف، أن "تأجيل إكساء بعض المناطق يعود إلى وجود مشاريع للبنى التحتية من شبكات ماء وصرف صحي وسواقٍ لتصريف مياه الأمطار وبعدها تتم مرحلة الإكساء"، لافتا إلى، أن "المشاريع المنفذة في بغداد تأتي عبر مجلس المحافظة والجهد الخدمي وأمانة بغداد".وبين، أن "جهد مجلس المحافظة يقوم الآن بحملات تنظيف كبيرة في قضاء الزوراء، وسيتم المباشرة بإحالة مشاريع جديدة ضمن خطة 2023، والمكونة من مشاريع الماء الصالح للشرب ومشروعين للمجاري كبيرين، إضافة إلى مشاريع المجاري الإستراتيجية الخمسة في أطراف العاصمة".وأكد، أن "مجلس المحافظة سيطلق غدا الخميس استمارة لتقييم عمل مديري الدوائر الخدمية ووفقا للاستمارة يتم اتخاذ الإجراءات ببقاء المدير أو استبداله".