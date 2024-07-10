2024-07-10 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

حدد مجلس الشورى الإيراني، مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان، وأداء اليمين الدستوري. وقال عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى، مجتبى يوسفي، إن “مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد واداء اليمين الدستورية ستقام يوم الثلاثاء 30 تموز الجاري”. وأضاف، أن “هذه المراسم ستقام بحضور رئيس السلطة القضائية غلام حسين ايجئي وشخصيات محلية بالاضافة الى ضيوف اجانب من دول […]

ظهرت المقالة مجلس الشورى الإيراني يحدد موعد مراسم تنصيب الرئيس المنتخب وأداء اليمين الدستورية أولاً على ايشان.