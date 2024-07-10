2024-07-10 18:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله أن “حركة “حماس” تُمثل محور المقاومة” في المفاوضات مع إسرائيل، و”ما ترضى به “حماس” نرضى به جميعا لأنها تنسق مع الفصائل الفلسطينية”. وفي كلمة له خلال الاحتفال التأبيني للقيادي البارز محمد نعمة ناصر الذي قتل في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة في جنوب لبنان، قال حسن نصر […]

ظهرت المقالة نصر الله: ما ترضاه حماس سنقبله جميعاً.. هم يفاوضون نيابة عن محور المقاومة أولاً على ايشان.