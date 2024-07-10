2024-07-10 19:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

قيادة عمليات بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين يستغلون الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى "گراجات" في منطقة اليرموك.





ضمن الخطط الأمنية المرسومة لتعزيز الأمن والإستقرار وملاحقة المتجاوزين على الممتلكات العامة والخاصة، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة أتحادية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستغلون الطرق العامة والأرصفة وتحويلها إلى ساحات لوقوف العجلات وفرض مبالغ مالية على المواطنين وذلك في منطقة "اليرموك" بجانب الكرخ .





إعلام عمليات بغداد

١٠ تموز ٢٠٢٤