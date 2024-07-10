مجلس البصرة يكشف تفاصيل خطة مشاريع 2024 وموعد إقرارها (فيديو)

2024-07-10 19:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة البصرة، اياد المالكي، اليوم الأربعاء، (10 تموز 2024)، عن موعد اقرار خطة مشاريع البصرة لعام 2024.

وقال المالكي لـ"بغداد اليوم"، "بعد ان تسلمنا خطة 2024 من ديوان محافظة البصرة، تم تشكيل لجنة مختصة من لجان المحافظة، وبدأنا بمناقشتها وسجلنا ملاحظات عليها".

وبين، ان "الخطة شاملة لكل أقضية ونواحي البصرة وهناك مشاريع عامة من مستشفيات وطرق".

ولفت المالكي الى، "إستضافة مدراء الدوائر الخدمية لتكون لدينا رؤية عن المشاريع ولكي لا نبخس حق الأقضية والنواحي".

وأشار الى، ان "بعض الاقضية لا توجد فيها مشاريع لغياب الكادر الهندسي فيها أو تقديم خطة متكاملة، لذا لا نستعجل لاقرار الخطة وسننقرها في غضون اسبوعين الى 20 يوماً كحد أقصى ونرفع الخطة الى ديوان المحافظة".

وبين، ان "قيمة المشاريع المعدة ترليوني دينار ولكنها تجاوزنا هذا الرقم وأصبح ترليونين و280 مليار دينار".





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