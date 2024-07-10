2024-07-10 19:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، بإنشاء (منصة التقاعد الموحدة) وتنويع استثمارات صندوق التقاعد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني ترأس اجتماعاً لمتابعة عمل صندوق التقاعد بحضور وزير المالية ورئيس هيئة التقاعد ومدير عام صندوق التقاعد، حيث اطلع على الدراسة التي أعدها فريق مختص من هيئة المستشارين، بخصوص عمل صندوق التقاعد، والوصول إلى رؤية متكاملة، لتحسين واقع الخدمات المقدمة، من حيث تأمين المبنى المناسب، وتطوير البنى التحتية للأنظمة الإلكترونية، كما جرى شرح المعوقات التي تواجه عمل الصندوق والتوصيات المتخذة لمعالجتها".

وأكد السوداني بحسب البيان أن "المواطن يقيّم أداء الدولة ومؤسساتها، بمقدار ما تقدم له من خدمات، لاسيما ممن قضوا سنوات طويلة بالوظيفة ودفعوا توقيفات تقاعدية، مما يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين والتخفيف من معاناتهم، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة لاستدامة أموال الصندوق".

وطالب "مجلس إدارة صندوق التقاعد بالاستعانة بخبراء ومستشارين مختصين في مجال التطوير الاستثماري، وإعداد خطة استراتيجية تعمل على تنويع سلة استثمارات الصندوق، وبيان الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى مشاريع رابحة، بما يضمن زيادة مدخولات الصندوق، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الصدد، وكذلك رفد الصندوق بمجموعة من الموظفين المختصين".

ووجه السوداني بـ"إعداد خطة عمل تنفيذية لأتمتة جميع الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين وفق جدول زمني، وإنشاء تطبيق (منصة التقاعد الموحدة)، ومنصات فرعية لجميع دوائر الدولة؛ بهدف تجاوز الروتين والبيروقراطية، وتسهيل إتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بجباية التوقيفات التقاعدية والإحالة إلى التقاعد، وإكمال النظام الداخلي للصندوق وإنجاز تعليمات قانون التقاعد.