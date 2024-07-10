2024-07-10 19:24:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بدأت ترسل مقاتلات "إف-16" الموعود بها الى أوكرانيا التي تطالب بتعزيز دفاعاتها ضد روسيا. وقال بلينكن خلال قمة للناتو في واشنطن: "يجري في هذه اللحظات إرسال مقاتلات +إف-16+ من الدنمارك وهولندا". ورحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بإعلان بلينكن، معتبرًا أن المقاتلات "تقرّب السلام العادل والدائم".وأعلن رئيس الوزراء النروجي يوناس غار خلال القمة أن أوسلو ستبدأ هذا العام بإرسال ست مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" لأوكرانيا. وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بطائرات غربية متقدّمة، وأعطى الرئيس الأميركي جو بايدن في آب/أغسطس الماضي الضوء الأخضر لإرسال طائرات "إف-16"