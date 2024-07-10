2024-07-10 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجل سعر صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الأربعاء، (10 تموز 2024) تراجعاً نسبياً جديداً عن سعر الصرف صباح اليوم.

وبلغت الأسعار عند إغلاق البورصة في أربيل مساء اليوم 148,800 دينار للمائة دولار بعد ان افتتحت صباحاً على 149.250 ديناراً، وكانت قد اغلقت أمس على 150.800 دينار.

أما في بغداد فقد اغلقت بورصتها على 148.900 دينار للمائة دولار، بعد ان افتتحت على 149.100 .

في حين بلغ أسعار الصرف في مكاتب صيرفة العملة، لسعر البيع 150,250 ديناراً للمائة دولار، وسعر الشراء عند 148,250 ديناراً.

وكانت "بغداد اليوم" قد رصدت أمس سبباً مهماً وغامضًا تمثل بارتفاع الطلب المفاجئ وغير المفهوم للدولار في السوق الموازي، وهو عودة مشاهد أكياس الاموال والبلوكات الجديدة بمليارات الدنانير من العملة ذات الطبعة الجديدة ودخولها الى السوق لغرض استبدالها بالدولار.

ويؤكد أصحاب مكاتب الصيرفة، وجود "طلب غير طبيعي هذه الأيام" على الدولار في السوق الموازي، دون معرفة ما وراء هذا الطلب.