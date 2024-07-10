2024-07-10 19:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت شركة المخازن العمومية الكويتية أجيليتي، الأربعاء، إنها أعادت تقديم طلب التحكيم بشأن مصادرة استثماراتها في العراق، متضمنا جميع المطالبات التي قدمتها بدون حد أقصى لقيمة المطالبة. وفي شباط حصلت أجيليتي على فرصة جديدة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة تحكيم جديدة تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي، بشأن استثماراتها في العراق، بعد قبول لجنة الإلغاء في المركز طعن الشركة في الحكم السابق لهيئة التحكيم الصادر في 2021 وإلغائه جزئيا. وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قد رفضت في 2021 دعوى أقامتها أجيليتي لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق. كما أمرت الهيئة حينها أجيليتي، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الخليج، بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية. وتعود القضية لعام 2017 حين قدمت الشركة طلبا للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قائلة إن العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار وانتهك اتفاقا ثنائيا أُبرم عام 2015 بين الكويت والعراق بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين. وأضافت أجيليتي وقتها أن العراق حرمها وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار أجيليتي في كورك تيليكوم، إحدى الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة في العراق. وأجيليتي هي شركة عالمية في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية بقوة عمالة تبلغ نحو 45 ألفا، حيث تمتلك مجموعة متنوعة من الشركات والأصول. ووفقا لموقعها الرسمي، فإنها تمتلك أكبر مزود لخدمات الطيران في العالم وتمتلك كذلك شركة الخدمات اللوجستية الرائدة في مجال الوقود السائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد شركة المجمعات اللوجستية التابعة لها واحدة من أكبر الشركات الخاصة المالكة والمطورة للتخزين والعقارات الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتضم مجموعة أجيليتي شركات أخرى متخصصة في مجالات متنوعة مثل حلول الرقمنة الجمركية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية عن بعد، وتمكين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الرقمية، وإدارة العقارات والمرافق التجارية. كما تعد أجيليتي ثاني أكبر مساهم في شركة DSV، المزود الثالث للخدمات اللوجستية في العالم. وتم تصنيفها ضمن قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2024. وبلغت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري نحو 18.7 مليون دينار كويتي نحو 61.7 مليون دولار وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 17.2 لتصل إلى 70.8 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.9 لتصل إلى 336.3 مليون دينار وارتفع صافي الإيرادات بنسبة 18.9. وحققت أجيليتي عن عام 2023 صافي ربح قدره 83.6 مليون دينار كويتي وإيرادات إجمالية تقدر بنحو 1.35 مليار دينار.