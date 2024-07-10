2024-07-10 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشف المدير التنفيذي لمشروع التكسية الحجرية لجانب نهر دجلة المحاذي لطريق السندباد فلاح جاسم، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المشروع، مبيناً أن مدة التنفيذ تبلغ 180 يوماً من ضمنها أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية.وقال جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وإشراف مباشر من وزير الموارد المائية عون ذياب، تقوم شركة العراق العامة إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية، بتنفيذ مشروع التكسية الحجرية للجانب الأيسر لنهر دجلة بمحاذاة طريق السندباد".وأوضح، أن "المشروع يتضمن إزالة الأعشاب والأدغال مع رمي الحجر، إضافة إلى الدفن بالتراب النظيف بطبقات ترابية كل طبقة 25 سنتمترا وصولاً للمناسيب المطلوبة، فضلاً عن تكسية جوانب الميول الجانبية للأكتاف بالحجر الطبيعي، كما يتضمن المشروع عمل مصاطب وإنارة كهربائية".وأضاف، أن "المشروع يمتد من المسافة صفر الواقعة تحت جسر بغداد الجديدة- الدورة وحتى تقاطع معمل الأسمنت، وأن التكسية الحجرية تحافظ على أكتاف النهر من التجاوزات ومن ورود موجات فيضانية خاصة في موسم الفيضانات"، مبيناً، "بالنسبة للمقطع الحالي لا توجد تجاوزات بل تم رفع الأدغال والحشائش والترسبات النهرية والطينية السابقة".وتابع جاسم، أن "مدة المشروع 180 يوماً من ضمنها أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية"، ماضياً إلى القول: إن المشروع هو "هدية من رئيس مجلس الوزراء إلى أهالي الزعفرانية، بإضافة رئة لهذه المنطقة مع تتويج طريق السندباد بمتنفس جديد ترتاده العوائل".