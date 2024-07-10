رئيس الوزراء يوجه بإنشاء (منصة التقاعد الموحدة) وتنويع استثمارات صندوق التقاعد

2024-07-10 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإنشاء (منصة التقاعد الموحدة) وتنويع استثمارات صندوق التقاعد، فيما أشار الى ضرورة استعانة مجلس إدارة صندوق التقاعد بخبراء ومستشارين مختصين في مجال التطوير الاستثماري.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً لمتابعة عمل صندوق التقاعد بحضور وزيرة المالية ورئيس هيئة التقاعد ومدير عام صندوق التقاعد"، مبينا، أن "السوداني اطلع على الدراسة التي أعدها فريق مختص من هيئة المستشارين، بخصوص عمل صندوق التقاعد والوصول إلى رؤية متكاملة، لتحسين واقع الخدمات المقدمة، من حيث تأمين المبنى المناسب وتطوير البنى التحتية للأنظمة الإلكترونية، كما جرى شرح المعوقات التي تواجه عمل الصندوق والتوصيات المتخذة لمعالجتها".وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "المواطن يقيم أداء الدولة ومؤسساتها، بمقدار ما تقدم له من خدمات، لاسيما ممن قضوا سنوات طويلة بالوظيفة ودفعوا توقيفات تقاعدية، مما يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين والتخفيف من معاناتهم، وكذلك إيجاد السبل الكفيلة لاستدامة أموال الصندوق".ووجه السوداني، "مجلس إدارة صندوق التقاعد للاستعانة بخبراء ومستشارين مختصين في مجال التطوير الاستثماري وإعداد خطة إستراتيجية تعمل على تنويع سلة استثمارات الصندوق وبيان الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى مشاريع رابحة، بما يضمن زيادة مدخولات الصندوق والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الصدد وكذلك رفد الصندوق بمجموعة من الموظفين المختصين".كما وجه، "بإعداد خطة عمل تنفيذية لأتمتة جميع الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستفيدين وفق جدول زمني، وإنشاء تطبيق (منصة التقاعد الموحدة) ومنصات فرعية لجميع دوائر الدولة؛ بهدف تجاوز الروتين والبيروقراطية وتسهيل إتمام الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بجباية التوقيفات التقاعدية والإحالة على التقاعد وإكمال النظام الداخلي للصندوق وإنجاز تعليمات قانون التقاعد".