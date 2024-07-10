2024-07-10 19:36:06 - المصدر: منصة إيشان

وجّه حكم قضائي عراقي، صدر الأربعاء، الأنظار صوب أسماء الكبيسي، أرملة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش الارهابي ، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت واشنطن في أكتوبر تشرين الأول 2019 مقتله في غارة شمال غربي سوريا. وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق حكما بإعدام الكبيسي بعد 5 سنوات من توقيفها ثم نقلها إلى العراق، لإدانتها بالعمل […]

ظهرت المقالة مهووسة بالخطف واصطياد النساء.. من هي أسماء زوجة البغدادي؟ أولاً على ايشان.