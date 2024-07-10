2024-07-10 19:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي للناشئين، يوم الأربعاء، أمام المنتخب البحريني، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في البطولة العربية الأولى تحت 17 سنة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان.

وانتهت ثلاثة أشواط لصالح البحرين وشوط لمنتخب العراق بواقع : 25-18 ، 25-22 ، 15-25 ، 25-15.

ويواجه المنتخب العراقي يوم غدٍ الخميس نظيره الأردني في ختام أيام البطولة.

وتعرض منتخب العراق الوطني للناشئين لخسارة قاسية في مباراته الأولى في البطولة أمام نظيره الكويتي بثلاثة أشواط دون رد وبواقع : 25 - 17 ، 25 - 12 ، 25 - 23 ، تلتها خسارة ثانية امام ليبيا بثلاثة أشواط دون رد وبواقع 25-18 ، 25-15 ،25-18.

هذا وحقق المنتخب العراقي، فوزاً وحيداً على منتخب قطر بثلاثة أشواط دون رد، وبواقع 25-17 ، 25-18 ، 25-20.