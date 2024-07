رئيس مجلس ذي قار: تسريع اجراءات فرز قطع الاراضي وتسليم الف قطعة أرض كل 15 يوما

2024-07-10 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، عن تسريع إجراءات فرز وتوزيع قطع الأراضي في المحافظة، وذلك على الرغم من بعض التحديات التي تواجه الفرز الموقعي بسبب التجاوزات والأراضي غير المفتوحة. وأكد العمري خلال برنامج “الناصرية بودكاست” الذي يبث عبر اثير اذاعة وتلفزيون الناصرية أن...

