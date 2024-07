تلفزيون الناصرية: رئيس مجلس ذي قار يكشف عن التحديات التي تواجه المحافظة

2024-07-10 19:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أقر رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، بأن أداء المجلس لم يرقَ إلى مستوى الطموح بسبب نقص الإمكانيات والموارد اللازمة. وأشار العمري خلال برنامج “الناصرية بودكاست” الذي يبث عبر اثير اذاعة وتلفزيون الناصرية إلى وجود العديد من المشاريع المتلكئة في المحافظة، رغم وصول 140 مشروعًا جاهزًا...

