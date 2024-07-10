الموارد المائية تعلن زيادة الإطلاقات المائية في كربلاء المقدسة
2024-07-10 20:12:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة كربلاء المقدسة.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سيتم زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة كربلاء المقدسة ونهر الفرات عموما لتأمين احتياجات المواطنين لأداء زيارة عاشوراء".
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة كربلاء المقدسة.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سيتم زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة كربلاء المقدسة ونهر الفرات عموما لتأمين احتياجات المواطنين لأداء زيارة عاشوراء".