الموارد المائية تعلن زيادة الإطلاقات المائية في كربلاء المقدسة

2024-07-10 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة كربلاء المقدسة.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "استنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سيتم زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة كربلاء المقدسة ونهر الفرات عموما لتأمين احتياجات المواطنين لأداء زيارة عاشوراء".