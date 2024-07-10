استعدادا لعاشوراء.. نجاح "حرف الاحمال" واستثناء كربلاء من القطع المبرمج
بغداد اليوم -
وزارة الكهرباء تجري تجربة إستباقية ناجحة لحرف الأحمال وزيادة حصة كربلاء من الطاقة ، وتجهيزها بأعلى حمل تمهيداً لليلة عاشوراء وزيارة العاشر من محرم .
بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء
الاربعاء ١٠ تموز ٢٠٢٤
تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ المهندس محمد شياع السوداني ،
وبمتابعة واشراف دقيق من لدن السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، لتجهيز كربلاء المقدسة بأعلى حمل طاقة وإستثناءها من القطع المبرمج ، وخدمة الزائرين والمواكب الحسينية ، خلال ليلة عاشوراء وزيارة العاشر من محرم الحرام ،
أجرت دائرة التشغيل والتحكم ( مركزي السيطرة الوطني ، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الفرات الأوسط )، وبالتعاون مع نقل وتوزيع الطاقة الفرات الأوسط ،
تجربة إستباقية ناجحة اليوم الاربعاء ، لحرف الأحمال وزيادة حصة المحافظة من الطاقة لتغطي إستثناءها من القطع المبرمج ، وخدمة الزائرين والمواكب الحسينية ،
وتمكنت من زيادة الطاقة لأكثر من ( ١٦٠٨ ميكا واط ) ، وهو رقم لم تصل اليه كربلاء سابقاً ، من حيث الطاقة السعة والأتاحة بخطوط النقل ، واستقرار شبكات التوزيع .
يذكر أن الكهرباء قد شكلت غرفة عمليات دائمة الإنعقاد برئاسة السيد الوزير ، وعضوية المديرين العامين والمستشارين ، تواكب خدمة الزائرين وكربلاء المقدسة بدءاً من الاول من شهر محرم لغاية إنتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .