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استعدادا لعاشوراء.. نجاح "حرف الاحمال" واستثناء كربلاء من القطع المبرمج

استعدادا لعاشوراء.. نجاح
استعدادا لعاشوراء.. نجاح "حرف الاحمال" واستثناء كربلاء من القطع المبرمج
2024-07-10 20:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وزارة الكهرباء تجري تجربة إستباقية ناجحة لحرف الأحمال وزيادة حصة كربلاء من الطاقة ، وتجهيزها بأعلى حمل تمهيداً لليلة عاشوراء وزيارة العاشر من محرم .


بغداد _ المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء 

الاربعاء ١٠ تموز ٢٠٢٤


‏تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ المهندس محمد شياع السوداني ،

وبمتابعة واشراف دقيق من لدن السيد وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ، لتجهيز كربلاء المقدسة بأعلى حمل طاقة وإستثناءها من القطع المبرمج ، وخدمة الزائرين والمواكب الحسينية ، خلال ليلة عاشوراء وزيارة العاشر من محرم الحرام ،


أجرت دائرة التشغيل والتحكم ( مركزي السيطرة الوطني ، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الفرات الأوسط )، وبالتعاون مع نقل وتوزيع الطاقة الفرات الأوسط ، 

تجربة إستباقية ناجحة اليوم الاربعاء ، لحرف الأحمال وزيادة حصة المحافظة من الطاقة لتغطي إستثناءها من القطع المبرمج ، وخدمة الزائرين والمواكب الحسينية ،

وتمكنت من زيادة الطاقة لأكثر من ( ١٦٠٨ ميكا واط ) ، وهو رقم لم تصل اليه كربلاء سابقاً ، من حيث الطاقة السعة والأتاحة بخطوط النقل ، واستقرار شبكات التوزيع .


يذكر أن الكهرباء قد شكلت غرفة عمليات دائمة الإنعقاد برئاسة السيد الوزير ، وعضوية المديرين العامين والمستشارين ، تواكب خدمة الزائرين وكربلاء المقدسة بدءاً من الاول من شهر محرم لغاية إنتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

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