انطلاق مباراة نهائي كأس العراق بين الشرطة والقوة الجوية

2024-07-10 20:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت، قبل قليل، مباراة نهائي كأس العراق بين الشرطة والقوة الجوية.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن مباراة نهائي كأس العراق بين الشرطة والقوة الجوية انطلقت قبل قليل على ملعب الشعب الدولي.ويطمح فريق الشرطة في تحقيق أول كأسٍ له في تأريخه ليضيفه إلى لقبِ الدوري الذي حققه هذا الموسم، لا سيما بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه برفقة مدربه المصري مؤمن سليمان، حيث تألق لاعبوه بشكلٍ لافت، وتمكنوا من تصدرِ الدوري بفارقٍ مريح عن أقرب منافسيهم.على الجانب الآخر، يرى ‎الفريق الأزرق، الذي يعد من أعرق الأنديةِ في العراق، وله سجل حافل بالبطولات، أن هذه المباراة فرصة للعودةِ إلى منصاتِ التتويج، واستعادة جزء من بريقه هذا الموسم .ويقود المباراة طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة الحكم الدولي الجيز تاتاشيف.