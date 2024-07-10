نائب يتهم السفير العراقي بطهران بمنع موظفيه من ارتداء الأسود بمحرم

2024-07-10 20:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أتهم نائب، اليوم الأربعاء، (10 تموز 2024)، السفير العراقي بطهران بمنع موظفيه من ارتداء الأسود في شهر محرم الحرام.

وقال ياسر الحسيني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "وردتنا معلومات بقيام السفير العراقي لدى طهران باتخاذ اجراءات تعسفية بحق الموظفين في السفارة ومنعهم من ارتداء السواد خلال شهر محرم الحرام وتهديد المخالفين باعطائهم إجازة إجبارية".

وأضاف، ان "على وزارة الخارجية الاستعلام من السفير العراقي لدى طهران هل جاء خلال الحكومة الجديدة أم هو من حكومة البعث السابقة المقبورة" على حد تعبيره.

وبين الحسيني ان "ليس من حق أي سفير منع الموظفين من ارتداء السواد بهذه المناسبة الجليلة التي كفلها الدستور والقانون".

ودعا "وزارة الخارجية الى افهام سفيرها ان حزب البعث أصبح محظوراً وسياساته القمعية اطاحت به" حسب كلامه.



