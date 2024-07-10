2024-07-10 20:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، (10 تموز 2024)، تعطيل دوام يوم الأحد المقبل المصادف 14 تموز ذكرى إعلان الجمهورية لخلوها من قانون العطلات الرسمية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون العطلات الرسمية الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا لا يتضمن 14 تموز عطلة رسمية، وهذا يعني ان يوم الاحد المقبل 14 تموز دوام رسمي وليس عطلة رسمية".

وكان مجلس النواب، قد صوّت في 22 ايار الجاري، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير" لأول مرة.

وفي 28 من ايار صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون العطلات الذي يشمل نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة وهي يومي الجمعة والسبت مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإلغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.