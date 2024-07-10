2024-07-10 20:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بسقوط ثلاث قذائف مدفعية على قرية في قضاء العمادية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قذيفة سقطت بالقرب من مدرسة في قرية سركلي التابعة لقضاء العمادية، وقذيفتان أخريان سقطتا بالقرب من منازل المواطنين، من دون حصول إصابات بشرية".

وبين أن "القذائف سقطت خلال المعارك الجارية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي في المنطقة".