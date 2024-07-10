2024-07-10 21:06:07 - المصدر: منصة إيشان

اتهمت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بمحاولات تشويه سمعتها عبر عصابة تحمل اسم “حزب الله العراق”. وقال بيان لكتائب حزب الله، ورد لمنصة “إيشان”: “العدو الأمريكي مستمر بمحاولات التشويه لتاريخنا الجهادي وهذه المرة بزج عصابات تنتمي الى ما يسمى بـ (حزب الله العراق)”. وأضاف، أن “هناك عملاً ممنهجاً لهذه العصابات […]

ظهرت المقالة “أمريكا تشوّه سمعتنا”.. كتائب حزب الله تتبرأ من “حيدر الهذال العنزي”: يقود عصابة تشبه اسمنا أولاً على ايشان.